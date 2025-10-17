Bugün Beyaz Saray'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump bir araya geldi. Görüşmeye dair olarak Ukrayna lideri Zelenskiy tarafından yapılan açıklamalarda, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere birçok konunun ele alındığı öğrenildi. Görüşmenin ardından Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılırken, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Zelenskiy'i uğurlamadı!

Görüştüğü tüm ülke liderlerini Beyaz Saray'ın kapısına gelerek uğurlayan Donald Trump, bu kez Ukraynda Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i uğurlamadı: Bu hareket, iki lider arasında herhangi bir tartışma yaşanıp yaşanmadığına yönelik soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'ten şok cevap!

Bir şok hareket de Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'den geldi. Kendisine yöneltilen, "Putin ve Trump'ın buluşma yeri Budapeşte'yi kim seçti?" sorusuna Leavitt, "Anan seçti!" cevabını verdi. Bu cevap kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.