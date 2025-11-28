Son Mühür/ Osman Günden - Basın İlan Kurumu’nun 33. Dönem 5. Genel Kurul Toplantısı, 26–28 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. Üç gün süren toplantılarda Resmî İlan Fiyat Tarifesi’ne yönelik artış oranları belirlendi; Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde ise uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli düzenlemeler kabul edildi.

Gappi: Yönetim anlayışındaki değişim önemli

Genel Kurul Üyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, toplantının son gününde söz alarak Basın İlan Kurumu’nda son dönemde yaşanan yönetim anlayışı değişikliğini önemli ve değerli bulduklarını ifade etti.

Gappi, BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay’ın Anadolu basınını “paydaş” olarak tanımlamasını, sürdürülebilir bir yayıncılık modeline ve yerelden beslenen özgün gazeteciliğe yönelik vurgularını olumlu karşıladıklarını belirtti.

Alınan bazı kararların umut verici olduğunu dile getiren Gappi, doğrudan trafiğin azaltılması, il dışında yapılan baskılarda sayfa sayılarının düşürülmesi ve özel haberlerin teşviki gibi uygulamaların sektöre heyecan kattığını söyledi.

“Bu kapı Anadolu basını için umut olmalı”

Konuşmasını “Açılan her kapıdan aydınlık sızar” sözleriyle tamamlayan Dilek Gappi, yeni yönetim anlayışıyla açılan bu kapının; tüm zorluklara rağmen habercilik tutkusunu sürdüren Anadolu basını için daha aydınlık bir dönemin başlangıcı olmasını temenni etti. Gappi, yerel basının yeni dönemden beklentisinin büyük olduğunu vurguladı.