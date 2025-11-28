İzmir, 2026’ya yaklaşırken kent genelinde yeni yıl hazırlıkları hız kazanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ikinci kez düzenlenecek İzmir Yeni Yıl Festivali kapsamında hem Kültürpark’ta hem de Karşıyaka Bostanlı’da buz pistleri kurarak kış döneminde sosyal yaşamı canlandırmayı hedefliyor. Böylece şehir, Aralık ayı boyunca yalnızca ışıklandırmalarla değil, uluslararası festival atmosferini andıran etkinliklerle karşılayacak.

Festival süresi boyunca kent hareketlenecek

1–31 Aralık tarihleri arasında Kültürpark’ta gerçekleştirilecek festival, alışveriş stantlarından konser alanlarına, çocuk etkinliklerinden sahne gösterilerine kadar geniş bir içerik sunacak. Festivaldeki buz pisti aktiviteleri, özellikle ailelerin ve gençlerin ilgisini çekecek şekilde planlanıyor. Yılbaşı temalı dekorasyonların şehrin farklı noktalarına yerleştirilmesi ise ziyaretçilere özel fotoğraf alanları yaratacak.

Bostanlı’da buz pistinin açılış tarihi belli oldu

Kültürpark’taki pisti tamamlayan ikinci nokta Karşıyaka Bostanlı olacak. 400 metrekarelik pist, 15 Aralık’ta ziyaretçilere kapılarını açacak ve 15 Şubat’a kadar hizmet verecek. Ara tatil dönemine denk gelen sürenin özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Pist, günlük kullanım programı çerçevesinde her yaştan ziyaretçiyi ağırlayacak.

Buz pistine özel araçla ulaşım nasıl sağlanacak

Kent merkezinden özel araçla yola çıkan ziyaretçiler, D550 güzergâhını takip ederek Hilal yönünde ilerleyebilecek. Tersane noktasından Cemal Gürsel Caddesi ve Yalı Bulvarı’na uzanan hat üzerinden Karşıyaka yönüne dönüldüğünde Hasan Ali Yücel Bulvarı’na ulaşmak mümkün olacak. Bu güzergâhı izleyen sürücüler, kısa süre içinde Bostanlı Demokrasi Meydanı’ndaki etkinlik alanına varabilecek.

Toplu taşıma ile erişim sağlayanlar için ESHOT hatları hazır

Toplu ulaşım kullanmak isteyen ziyaretçiler için rota oldukça net. Aşağıdaki ESHOT hatları ile “Bostanlı İskele” durağına gidilerek pist alanına kısa bir yürüyüşle ulaşılabiliyor:

443 Egekent – Bostanlı İskele

820 Harmandalı – Bostanlı İskele

827 Ulukent Aktarma Merkezi – Bostanlı İskele

212 Bornova Metro – Bostanlı İskele

213 Tınaztepe – Bostanlı İskele

290 Tınaztepe – Bostanlı İskele

330 Evka3 Metro – Bostanlı İskele

543 Halkapınar Metro – Bostanlı İskele

423 Şirinevler – Bostanlı İskele

442 Atatürk Mahallesi – Bostanlı İskele

229 Yakakent Mahallesi – Bostanlı İskele

429 Güzeltepe – Bostanlı İskele

430 Yakakent Mahallesi – Bostanlı İskele

435 Körfez Mahallesi – Bostanlı İskele

532 Bayraklı Şehir Hastanesi – Bostanlı İskele

Bu hatların festival süresince yoğun ziyaretçi akınını karşılaması bekleniyor.

İzmir’in yılbaşı atmosferi, bu yıl kente yakışır bir şekilde buz üstünde şekilleniyor. Bostanlı’da kurulacak pist, hem kış turizmini canlandıracak hem de İzmirlilere yeni nesil bir eğlence deneyimi sunacak. Festival programlarının çeşitliliği, buz pistlerinin sunacağı aktivitelerle birleştiğinde İzmir’in Aralık ayı boyunca en hareketli kentlerden biri olacağı şimdiden öngörülüyor.