Basın İlan Kurumu (BİK) 33. Dönem 4. Genel Kurul Toplantısı, 23 Eylül 2025 tarihinde çevrimiçi ortamda başarıyla tamamlandı. Toplantıda, yönetim kurulunda boşalan üyeliklere yeni atamalar yapılarak görev süresinin kalan bölümünü tamamlayacak isimler belirlendi.

Genel Kurul, Genel Müdür Cavit Erkılınç'ın açılış konuşmasıyla başladı. Toplantının hayırlı olmasını dileyen Erkılınç, daha önceki 33. Dönem 3. Genel Kurul Toplantısında istifa ve görev değişikliği nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyelikleri için seçim yapılması önergesinin gündeme alınmasına rağmen aday çıkmaması nedeniyle seçimin gerçekleştirilemediğini hatırlattı. Bu durum üzerine, seçimlerin olağanüstü bir toplantıda veya Kasım ayındaki olağan Genel Kurul'da yapılmasına karar verildiğini ifade etti.

Kritik atamalar ve yeni dönem

Erkılınç, Cumhurbaşkanı tarafından Hükümet grubu adına İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin'in görevlendirilmesinin ardından yönetim kurulunun yeni üyeleri belirlemek üzere olağanüstü toplantı çağrısı yaptığını belirtti. Konuşmasında, "Sayın İlhami Giray Şahin'e yeni görevinde üstün başarılar diliyor, katılımlarınızdan dolayı Genel Kurulumuzun değerli üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Yönetim Kurulumuzun seçilecek iki yeni üyesini şimdiden tebrik ediyor ve basınımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Açılış konuşmasının ardından Başkanlık Divanı seçimi yapıldı ve Genel Kurul gündemi onaylandı.

Yapılan oylama sonucunda, daha önce görevlerinden ayrılan Evren Başar ve Muhammed Ziyad Varol'un yerine 33. Dönem süresince görev yapacak isimler belirlendi. Hükümet Grubu Temsilcilerinden İlhami Giray Şahin ve Tarafsızlar Grubu Temsilcilerinden Yusuf Şimşek, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu'nun yeni üyeleri olarak seçildi. Bu seçim, basın camiası için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

İlk yönetim kurulu toplantısı ve gündemdeki maddeler

Yeni üyelerin katılımıyla hemen ardından gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısında önemli konular ele alındı. Bu toplantıda, resmî ilan ve reklam yayınlarıyla ilgili süreli yayınlara dair süreçler, basın çalışanlarının borç talepleri ve çeşitli idari konular detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Kurumun işleyişini daha verimli hale getirmeye yönelik adımlar atıldı ve yeni yönetim kurulunun öncelikleri belirlendi.

Ayrıca, toplantı kapsamında yapılan görevlendirmelerle Yönetim Kurulu Başkan Vekili pozisyonuna İlhami Giray Şahin getirildi. Bu atama, yeni yönetim yapısının liderlik pozisyonlarını netleştirdi ve kurumun gelecekteki çalışmalarına yön verecek önemli bir karar olarak öne çıktı. Yeni yönetim kurulunun önümüzdeki dönemde basın sektörünün ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmesi ve mevcut zorlukları aşmak için stratejiler geliştirmesi bekleniyor.