Son Mühür- Şimşek, 6 Nisan’da yapılan 21’inci Olağanüstü Kurultay’da genel başkanlığa aday olmak istemiş, ancak başvurusunu beş dakika geç yaptığı için divan tarafından reddedilmişti. O dönem Genel Başkan Özgür Özel ve bazı yöneticilerle görüşmesine rağmen itirazı kabul edilmemişti.

Disiplin sevkine tepkisini dile getirdi

Disipline sevk dilekçesinin ekinde, gazetelerde yer alan “Özgür Özel ile tartışan Berhan Şimşek’ten açıklama: ‘Divan, müracaatımızı beş dakika geç kaldığımız için kabul etmedi’” başlıklı haber de bulunuyor. Şimşek, kendisine gönderilen dilekçeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, “45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizlerle paylaşıyorum” dedi.

Kameralar karşısında genel merkezi hedef aldı

CHP’den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine tepki gösteren Berhan Şimşek, Gürsel Tekin ile birlikte kameraların karşısına geçti. Açıklamasında, “Görevini yapmayan biri varsa CHP genel merkezidir” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’na seslendi

Şimşek, açıklamasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da hitap ederek, “Sayın İmamoğlu, ben senin abinim. İlçe Başkanlığını yaptım, beraber çalıştık. Çocuklarımızla tatillere gittik. Abin olarak geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

“Partiyi pavyona düşürdük”

Partideki iç tartışmalara da değinen Şimşek, “Partiyi pavyona düşürdük, masalara, adliye koridorlarına düşürdük, şimdi ise partilileri birbirine düşürme noktasına geldik” sözleriyle dikkat çekti. Adaylık sürecinde kendisine randevu verilmediğini, ancak başka isimlerle görüşüldüğünü öne sürdü.

“Cezaevinde genel başkan seçelim”

Şimşek, “Eğer yazılan çizilenlerden bir şey çıkmayacaksa beni cezaevinde genel başkan seçelim. Ama ortaya bir şey çıkarsa bu durum İmamoğlu’nu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni bağlar. CHP Genel Başkanı olduktan sonra partimin yara almasını istemem” ifadelerini kullandı.

“Neden ihraç istiyorlar?”

Sözlerinin sonunda disipline sevk edilmesini eleştiren Şimşek, “Dur durak bilmeden ne yapıyorlar? Berhan Şimşek’i ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk ediyorlar. Niye? Gelir aday olursa… Tedbirli kesin ihraç kararı ile tüzüğün 68/B bendinden ben aday olamıyorum” dedi.