Son Mühür - Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, İstanbul Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti. Görüşmede Basın İlan Kurumu’nun güncel çalışmaları ve sektörel hedefleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

“Sektörel sürdürülebilirlik ve mesleki standartlar önceliğimiz”

Genel Müdür Çay, kurumun temel hedefinin basın sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak ve gazetecilik meslek standartlarını güçlendirmek olduğunu ifade etti. Çay, yeni dönemde de bu alanlarda etkin çalışmalar ortaya koymayı sürdüreceklerini belirtti.

Vali Gül’den tebrik ve destek mesajı

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren İstanbul Valisi Davut Gül, Genel Müdürlük görevine atanması nedeniyle Abdulkadir Çay’ı tebrik etti. Vali Gül, basının vatandaş ile devlet arasında köprü görevi üstlendiğini belirterek Basın İlan Kurumu’nun sektöre sağladığı katkıların önemini vurguladı. Kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek için destek sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaret hatıra fotoğrafıyla tamamlandı

Görüşme, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.