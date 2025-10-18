Son Mühür/ Beste Temel- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararları 18 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar arasında Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’ne yapılan yeni görevlendirme öne çıktı.

Abdulkadir Çay, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü oldu

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. ve 3. maddeleri uyarınca Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’ne Abdulkadir Çay atandı.

Daha önce Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Müdürü olarak görev yapan Çay, iletişim ve medya alanında uzun yıllardır aktif görevlerde bulunuyordu.

İlk açıklamasını sosyal medyadan yaptı

Yeni görevine atanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Abdulkadir Çay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Tekrar birlikte çalışma fırsatı bulduğum İletişim Başkanı Kıymetli Hocam Burhan Duran’a teşekkür ediyorum.”