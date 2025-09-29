Fransa'nın yeni Başbakanı Sébastien Lecornu hakkında, kamuoyunda yankı uyandıran sahte yüksek lisans diploması iddialarıyla ilgili hukuki süreç başlatıldı. Görevdeki bakanlar ve başbakanları soruşturma yetkisine sahip tek merci olan Cumhuriyet Adalet Divanı'nın (CJR) dilekçe komisyonuna, Lecornu aleyhine resmi şikayette bulunulduğu bildirildi. Şikayeti yapan taraf, Ulusal Eğitim Sistemi Kamu Çalışanları Sendikası (Snapen) oldu ve sendikanın avukatı Vincent Brengarth, süreci resmen doğruladı.

Kamuoyunu yanıltma suçlaması

Başbakan Lecornu, eğitimini tamamlamamış olmasına rağmen, kamu hukuku alanında bir yüksek lisans derecesi (Master 2) sahibi olduğu algısını yaratmakla ve sahip olmadığı bir diplomayı varmış gibi kamu nezdinde kullanmakla suçlanıyor. Bu iddialar, ilk olarak 19 Eylül tarihinde haber sitesi Mediapart tarafından yayımlanan bir araştırmayla gündeme gelmişti. Haberde, Lecornu’nun, hem kişisel internet ortamında hem de Savunma Bakanlığı yaptığı dönemde Bakanlığın resmi web sitesindeki profil sayfasında, prestijli Panthéon-Assas Üniversitesi'nden hukuk alanında yüksek lisans derecesi olduğu bilgisini yayımladığına dikkat çekilmişti.

Makam profili üzerinden tartışma

Mediapart'ın araştırması, Lecornu'nun söz konusu üniversitedeki ilgili eğitimini aslında tamamlamadığı ve mezuniyet şartlarını yerine getirmediği halde kendisini mezun olarak gösterdiği iddiasını ortaya atmıştı. 9 Eylül'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından başbakanlık görevine atanan Lecornu'nun, en üst düzey kamu görevine atanmasının hemen ardından bu tür iddialarla karşı karşıya kalması, siyasi çevrelerde büyük bir tartışma başlattı. Snapen sendikasının, bu durumun sadece bir etik ihlal değil, aynı zamanda kamu çalışanları arasında güveni sarsan ve yasal yaptırımı gerektiren bir eylem olduğu gerekçesiyle şikayette bulunduğu belirtiliyor. Bu şikayet ile birlikte, Cumhuriyet Adalet Divanı'nın söz konusu iddiaların esasını inceleyip incelemeyeceği merakla bekleniyor. Eğer CJR dilekçeyi kabul ederse, görevdeki bir Başbakan hakkında resmi bir soruşturma başlatılması söz konusu olabilecek.