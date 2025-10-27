Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, evinde ağırladığı Mersin Spor’u 90-86 mağlup ederek 5. haftada ikinci galibiyetini aldı.

Üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından gelen bu sonuç, takımın hem moralini yükseltti hem de Avrupa mesaisi öncesi özgüven kazandırdı.

Seriye son veren kritik galibiyet

Sezona inişli çıkışlı bir performansla başlayan Aliağa Petkimspor, son haftalarda yaşadığı mağlubiyetlerin ardından taraftarının önünde yeniden kazandı.

Mersin karşısında baştan sona çekişmeli geçen mücadelede üstünlüğü elden bırakmayan İzmir temsilcisi, parkeden 90-86’lık skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini elde eden Petkimspor, puan tablosunda nefes aldı ve düşüşe son verdi.

FIBA Europe Cup öncesi moral dopingi

Petkimspor, bu galibiyetle birlikte hafta içinde oynayacağı FIBA Europe Cup CSM CSU Oradea maçı öncesi moral depoladı.

Avrupa arenasında da yoluna güçlü bir şekilde devam etmek isteyen İzmir ekibi, iç sahadaki bu kritik galibiyetle özgüven tazeledi.

Özhan Çıvgın: “Bu galibiyete gerçekten ihtiyacımız vardı”

Mücadelenin ardından konuşan Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, oyuncularının performansından memnun olduğunu vurguladı:

“Zor bir deplasmandan geldik, hazırlık için çok fazla vaktimiz yoktu ama bu galibiyete gerçekten ihtiyacımız vardı.

Bu maça kadar hücumda zorlanıyor, çok fazla top kaybı yapıyor ve oyun akışımızda problemler yaşıyorduk. Ancak oyuncularımız yorgunluğa rağmen çok iyi konsantre oldular ve doğru bir reaksiyon verdiler.”

“Takımın karakteri oluşuyor”

Başantrenör Çıvgın, bu galibiyetin sadece skor anlamında değil, takımın gelişimi açısından da önemli olduğunu söyledi:

“Bu bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Çarşamba günü oynayacağımız FIBA Europe Cup karşılaşması öncesinde moral ve özgüven açısından büyük bir kazanım elde ettik. Henüz sezonun başındayız ama bu tür galibiyetler takımın karakterini şekillendiriyor.”

Taraftarlara teşekkür: “Aliağa ailesine minnettarız”

Çıvgın, açıklamasının sonunda tribünleri dolduran taraftarlara da özel bir teşekkür mesajı gönderdi: “Buraya kadar gelip bizi destekleyen Aliağa ailesine çok teşekkür ediyorum. Sezonun başından bu yana yanımızdalar ve onların desteğine gerçekten çok ihtiyacımız var.

Ayrıca tüm ekibe de teşekkür etmek istiyorum; zorlandığımız dönemde birlik içinde kalarak pozitif kalmayı başardık.”

Petkimspor’un hedefi Avrupa’da başarı

Aliağa Petkimspor, Süper Lig’de aldığı bu galibiyetin ardından gözünü Avrupa kupalarına çevirdi. İzmir ekibi, FIBA Europe Cup’ta kendi evinde oynayacağı CSM CSU Oradea maçını da kazanarak hem çıkışını sürdürmeyi hem de grubunda avantaj elde etmeyi hedefliyor.