Son Mühür- Yüzbinlerce kitapseverin akın ettiği İzmir Kitap Fuarı'na bu yıl ''Mafyavari'' bir tehditin gölgesi düştü.

Livera Yayınevi'nin Güney Koreli bilimkurgu yazarı Kim Bo-young'un ''Türlerin Kökeni'' isimli kitabının içine mermi koyularak standa bırakıldığı ortaya çıktı.



Olayı güvenlik güçlerine bildiren Livera Yayınevi yazılı bir açıklamayla süreci özetledi.

''17-26 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşen İzmir Kitap Fuarı’nda, bilim kurgu yazarımız Kim Bo-young’un “Türlerin Kökent” adlı kitabının içerisine bir tabanca mermisi saplanarak standart bir şekilde bırakılmıştır.'' denilen açıklamada,

''Olayda müdahil olan güvenlik ekipleri, merminin kazara orada bulunduğunu, kitabın içerisine kasten yerleştirildiğini ve editin tehdidi içerdiğini tespit etmişlerdir. Olay savcılığa bildirilmiş ve suç duyurusuna bulunulmuştur.'' hatırlatmasında bulunuldu.

Kim gerçekleştirdi, bilmiyoruz...



''Livera Yayınları’ne yönelik bu tehdit içerikleri eylemin kimler tarafından, hangi saiklerle gerçekleştirildiğini henüz bilmiyoruz.'' denilen açıklamada

''Şimdilik bildiklerimizi tek sey özgür, sansürsüz ve eleştirel yayıncılığa aynı şekilde devam edeceğiz. Bu saldırıyı münferit bir olay olarak görüyoruz, tüm kültür üreticilerine, yayıncı ve düşünce emekçilerine yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz ve bu surette bize destekleyen herkese şimdiden teşekkür ediyoruz.'' mesajı verildi.



Fuar alanındaki kameralardan...



Çevirmen Nuray Önoğlu ''İzmir Kitap Fuarı'nda, Kim BoYoung'un Türlerin Kökeni adlı kitabı bir tabanca kurşunu çakılarak Livera Yayınevi'nin standına bırakılmış. Olay emniyete bildirilmiş, gerekli şikayette bulunulmuş. Fuar alanında yeterli kamera vardır ve failler tespit edilecektir eminiz.'' hatırlatmasında bulundu.

