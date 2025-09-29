Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıktan yeni dönen hakem Oğuzhan Çakır’ın kritik bir maça atanmasının yanlış olduğu savunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“MHK’nin Oğuzhan Çakır’ı bu maça atamasını şaşkınlıkla karşıladık. Çakır’ın, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün seçim gününde yüksek zorluk derecesi olan bir maçla sezona başlaması, iş bilmez MHK’nin kulüpleri ve kendi kurumunu zor durumda bıraktığını göstermektedir.”

“Hatalarıyla sonuca etki etti”

Başakşehir, Konyaspor maçındaki hakem kararlarını da eleştirdi:

“Oğuzhan Çakır bugün sahada hazır bir görüntü vermemiş, yaptığı hatalarla maçın sonucuna bariz şekilde etki etmiştir.”

MHK’ye istifa çağrısı

Açıklamanın sonunda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibine istifa çağrısı yapıldı:

“Evrensel hakemlik standartlarını dahi okuyamayan Ferhat Gündoğdu ve ekibi, bu liyakatsizlik ve tutarsızlıklarla Türk futboluna daha fazla zarar vermeden derhal görevden alınmalıdır.”