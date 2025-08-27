UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir, bugün Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı evinde 2-1 kaybeden turuncu-lacivertliler, bu kritik deplasmanda turu alarak Avrupa serüvenine devam etmeyi amaçlıyor.

Tur İçin Gerekli Senaryolar

Başakşehir için turun kapısı, mutlak galibiyetten geçiyor. İstanbul ekibi, Craiova şehrinde bulunan Ion Oblemenco Stadyumu'nda oynayacağı mücadelede farklı senaryolarla turu geçebilir:

1 Farklı Galibiyet: Maçı uzatmalara taşır. Uzatmalarda skor değişmezse seri penaltı atışlarına geçilir.

2 ve Üzeri Farklı Galibiyet: Başakşehir, doğrudan UEFA Konferans Ligi'nde lig formatına adını yazdırır.

Beraberlik veya Mağlubiyet: Başakşehir, Avrupa kupalarına veda eder.

Avrupa'da 68. Sınav

Başakşehir, bu karşılaşmayla birlikte Avrupa kupalarındaki 68. sınavına çıkacak. 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa'da 67 maça çıkan İstanbul temsilcisi, 26 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 mağlubiyet elde etti.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ise Başakşehir, Avrupa'da 18. maçını oynayacak. Atan ile çıktığı 17 Avrupa maçında 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan takım, bu maçlarda 34 gol atıp kalesinde 17 gol gördü.

Rakip Craiova Namağlup Lider

Başakşehir'in rakibi Universitatea Craiova, Romanya Ligi'nde sezona fırtına gibi başladı. Ligde oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Craiova ekibi, 19 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. Konferans Ligi'nde de 5 maça çıkan Rumen ekibi, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Alman Hakem Daniel Schlager Düdeğ Çalacak

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Schlager yönetecek. Schlager’in yardımcıları Sven Waschitzki ve Tobias Fritsch olacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Tobias Reichel, VAR’da ise Robert Schröder görev yapacak.