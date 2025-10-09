TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden İzmir Çoruhlu FK, teknik direktörlük görevinde değişikliğe gitti. Turuncu-siyahlı yönetim, Engin Dursun’la yollarını ayırarak takımı yeniden Levent Eriş’e emanet etme kararı aldı. Kulüp, geçtiğimiz sezon da görev yapan tecrübeli teknik direktörle anlaşma aşamasına geldi.

Geçen sezon da Dursun’un yerine gelmişti

63 yaşındaki İzmirli teknik adam, geçtiğimiz sezonun ortasında da aynı görev değişikliğinde takımın başına geçmişti. Deneyimli isim, o dönemde İzmir Çoruhlu FK ile 22 karşılaşmada görev yaparak ekibin ligde kalma mücadelesine katkı sağlamıştı.

Deneyimli teknik direktörün kariyeri

Futbol kamuoyunun yakından tanıdığı Levent Eriş, teknik direktörlük kariyerinde İzmirspor, Altay, Karşıyaka, Manisaspor, Kayserispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Boluspor, Adanaspor, Bucaspor ve Elazığspor gibi birçok kulüpte görev aldı. Eriş, hem 1. Lig hem 2. Lig hem de 3. Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan nadir teknik adamlardan biri olarak biliniyor.

Karşıyaka maçında görev başında

Ligde 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 4 puan toplayan İzmir Çoruhlu FK, pazar günü Atatürk Stadı’nda Karşıyaka’yı konuk edecek. Yeni bir başlangıç arayışında olan ekipte Levent Eriş’in ilk sınavını bu karşılaşmada vermesi bekleniyor.