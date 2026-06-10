Son Mühür- Manisa Şehir Hastanesi, yaşam kalitesini adeta dibe çeken migren kabusu için polikliniklerinde "Migren Botoksu" dönemini başlattı. Hastanenin Nöroloji Uzmanı Dr. Zeynep Zerrin Göz, bu yeni tedavi protokolünün detaylarını paylaşırken ezber bozan uyarılarda bulundu.

Botoks bu kez bir güzellik yöntemi değil, ağrı tedavisi yöntemi

Tedavinin haritası, klasik estetik uygulamalardan tamamen farklı ilerliyor. Uzm. Dr. Zeynep Zerrin Göz, işlemin doğrudan ağrıyı tetikleyen bölgeleri hedef aldığını belirtti. Alın, şakaklar, ense, boyun ve omuz bölgelerindeki milimetrik kas gruplarına, çok düşük dozlarda enjeksiyon yapılıyor.

Üstelik bu işlem için günlerce hastanede yatmak ya da işten güçten kalmak gerekmiyor. Dakikalar içinde tamamlanan enjeksiyonun ardından hastalar, klinikten yürüyerek çıkıp doğrudan günlük hayatına geri dönebiliyor. Etki ise birkaç hafta içinde kendini hissettirmeye başlıyor. Ağrısız geçen bu konforlu süreç tam 12 hafta boyunca sürüyor. Daha sonrasında ise hastanın durumuna göre yeni seanslar planlanıyor.

Mucize değil ama günlük hayatı kurtaran bir yöntem

Bu yöntem migreni sıfırlamıyor ama nefes aldırıyor. Botoks uygulaması hastalığı tamamen yeryüzünden silmese de atakların sıklığını, o dayanılmaz şiddetini ve ağrılı günlerin sayısını ciddi oranda aşağı çekiyor.

Ancak Dr. Göz’ün bu noktada çok kritik bir uyarısı var: Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeyin. Çünkü her baş ağrısı migren olmadığı gibi, her migren hastası da botoks iğnesine uyum sağlayamıyor. Doğru teşhis için nöroloji uzmanının süzgeci şart.

"Baş ağrısıyla yaşamak zorunda değilsiniz"

Hastalara umutsuzluğa kapılmama çağrısı yapan Uzm. Dr. Zeynep Zerrin Göz, doğru tedavi yönetimiyle kronik ağrıların esiri olmaktan kurtulmanın mümkün olduğunu vurguladı. "Baş ağrısıyla yaşamak zorunda değilsiniz. Uygun tedavi ve yaklaşımla hayat kalitenizi geri kazanabilirsiniz" diyen deneyimli hekim, tedaviye dair kapılarının tüm hastalara açık olduğunu hatırlattı.

Manisa Şehir Hastanesi bünyesinde resmi olarak başlayan bu tedavi hakkında bilgi almak ve randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, hastanenin nöroloji polikliniklerine başvurabiliyor.

