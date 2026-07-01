Sağlık hizmetlerinden faydalanan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında muayene katılım paylarında değişikliğe gitti. Alınan karar doğrultusunda, hastanelere başvuran kişilerin ödemesi gereken tutarlar kurumların niteliğine göre yeniden şekillendi. Yeni dönemde birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki ücretsiz hizmet devam ederken, ikinci ve üçüncü basamak hastanelerde fiyat tarifesi değişti. Özellikle sağlık kurumlarındaki yoğunluğu dengelemek amacıyla atılan adımlar ve hastaları yakından ilgilendiren sevk uygulaması, yeni tebliğin en çok öne çıkan kısımlarını oluşturuyor.

HASTANELERİN YENİ MUAYENE ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya konulan tebliğ, hastanelerin statüsüne göre farklı fiyatlandırmalar içeriyor. Vatandaşlar artık aile sağlığı merkezleri gibi birinci basamak kuruluşlarda muayene olduklarında herhangi bir katılım payı ödememeye devam edecek. Ancak daha ileri seviye sağlık hizmeti veren kurumlarda yeni tarife uygulanacak. İkinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında tedavi görenler için bu tutar 50 TL olarak belirlendi. Eğitim ve araştırma hastanelerinin yanı sıra devlet üniversitesi hastanelerine başvuran kişiler 90 TL ödeme yapacak. Vakıf üniversiteleri ve özel hastaneleri tercih eden hastalar için ise katılım payı 100 TL seviyesine yükseltildi.

AİLE HEKİMİ SEVKİYLE GİDENLERE YARI YARIYA İNDİRİM FIRSATI

Yeni sağlık tebliğinin getirdiği en önemli yeniliklerden biri de hastaların mali yükünü hafifletecek sevk sistemi oldu. Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla özel bir indirim planlandı. Bu doğrultuda aile hekimine giderek oradan hastaneye yönlendirilen vatandaşlar önemli bir fiyat avantajı yakalayacak. Yeni düzenlemede yer alan ifadeyle, "Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden sevk edilerek sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların ödeyeceği muayene katılım payı, yüzde 50 indirimli olarak tahsil edilecek." Böylece sağlık sorunları için önce aile hekimlerine başvuranlar, hastaneye gittiklerinde belirlenen ücretin sadece yarısını ödeyecek.

İŞLEMLERDEKİ SÜRE SINIRI 30 GÜNE UZATILDI

Güncellenen mevzuat kapsamında hastaların yararına olan bir diğer dikkat çekici değişiklik de süre sınırlarında yaşandı. Geçmişte katılım payı ile ilgili işlemlerde uygulanan beş günlük süre kısıtlaması, yeni kararla birlikte esnetildi. Söz konusu süre tam otuz güne çıkarılarak vatandaşlara daha geniş bir zaman dilimi tanındı. Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren tüm Türkiye genelindeki sağlık kurumlarında geçerli olan bu güncellemeler, hastaneye gidecek herkesin yeni tarifeyle karşılaşacağı anlamına geliyor.