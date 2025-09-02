Filistin ile dayanışmak ve İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla), İspanya’nın Barselona kentinden Akdeniz’e açıldı. Yaklaşık 20 tekneden oluşan filoda, 300’den fazla aktivist, sanatçı, politikacı, doktor ve gazeteci bulunuyor. Barselona Limanı’ndan hareket eden filo, İtalya, Yunanistan ve Tunus üzerinden Gazze’ye ulaşmayı hedefliyor.

Dikkat çeken isimler filoda

Gazze’deki saldırılar nedeniyle İsrail ile tüm kurumsal ilişkilerini kesen Barselona, filonun ilk hareket noktası oldu. Filodaki isimler arasında İrlandalı aktör Ciarán Cunningham, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İspanyol aktör Eduardo Fernandez ve eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau yer alıyor.

Sumud kavramı ve anlamı

Arapça’da “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamına gelen “Sumud”, 1967’deki Altı Gün Savaşı’ndan sonra Filistin halkı arasında direnişi ve baskıya karşı duruşu simgeleyen bir kavram haline geldi. Sumud; Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürlerini yaşatması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yöntemleriyle işgale direnmesi ve alternatif kurumlar oluşturma çabalarını ifade ediyor.

Sembollerde sumud

Filistin ile ilgili sanatsal etkinliklerde Sumud kavramı; zeytin ağacı ve köylü hamile kadın figürleri ile tasvir ediliyor. Bu semboller, direnişin yanı sıra yaşamın ve geleceğin korunmasını simgeliyor.