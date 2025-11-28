Son Mühür - Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen MedCities Genel Kurulu’nda konuşmacı olarak yer aldı. Başkan Aras, Akdeniz kentlerinin ortak sorunlarına karşı çözümün diyalog, güven ve kurumsal iş birliğinden geçtiğini vurguladı.

Akdeniz kentleri Barselona’da buluştu

Akdeniz Kentler Birliği (MedCities) Genel Kurulu, Barselona’da gerçekleştirildi. Toplantıya Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni’nin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve MedCities Başkan Vekili Clare Hart katıldı. Merkezi Barselona’da bulunan MedCities, 30 yıldır Akdeniz havzasındaki büyükşehirler arasında ortak projeler ve bilgi paylaşımı yürütüyor.

Yerel yönetimler ortak sorunları masaya yatırdı

Genel kurul kapsamında düzenlenen oturumlarda iklim krizi, göç, sürdürülebilir kentleşme ve yerel yönetimlerin rolü ele alındı. Akdeniz bölgesinin karşı karşıya olduğu ortak kırılganlıklara dikkat çekilen toplantılarda, dayanıklı ve kapsayıcı kentler için uluslararası dayanışmanın önemi öne çıktı. Bu buluşma ile Muğla’nın uluslararası platformlardaki görünürlüğü de güç kazandı.

“Güçlü Akdeniz için iş birliği şart”

Genel Kurul’da katılımcılara hitap eden Başkan Ahmet Aras, Akdeniz’i çevreleyen kentlerin ortak bir kaderi paylaştığını ifade etti. Kentler arası iş birliğinin yalnızca teknik değil, aynı zamanda toplumsal ve yönetsel bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Aras, MedCities ağının Türk kentleri açısından önemli bir deneyim alanı sunduğunu belirtti.

Muğla uluslararası projelerde daha etkin olacak

Başkan Aras, Muğla’nın uluslararası projelerde daha aktif rol alması için bu tür buluşmaların büyük önem taşıdığını vurguladı. Akdeniz’in geleceği için kentler arası ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Aras, dayanışma ve ortak hareket anlayışının sürdürülebilir bir Akdeniz için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.