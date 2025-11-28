Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ameliyathane bölümünde sabah saatlerinde rutin dezenfeksiyon işlemleri sırasında kullanılan kimyasal bir maddenin yere dökülmesi sonucu kısa süreli panik yaşandı. Olayda, dökülen kimyasala maruz kalan ve solunum yoluyla etkilendiği düşünülen iki hastane personeli tedbir amacıyla müşahede altına alındı. Olası bir risk durumunu önlemek amacıyla hastane yönetimi, ameliyatları geçici olarak durdurma kararı aldı.

Ameliyathanede rutin işlem sırasında kaza

Olay, hastanenin en kritik birimlerinden biri olan ameliyathanede, dezenfeksiyon çalışmaları yürütülürken meydana geldi. Kullanılan temizlik ve dezenfeksiyon kimyasalının zemine dökülmesiyle birlikte ortamda yoğun bir koku yayıldı. Bu durum, hastane içerisinde anlık bir endişeye neden oldu.

Kimyasal maddeye doğrudan temas eden veya buharını soluduğu değerlendirilen iki personel, hemen hastane içerisinde ayrı bir bölüme alınarak sağlık durumları yakından takip edilmeye başlandı. Personellerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Acil önlemler ve havalandırma çalışmaları

Kimyasal sızıntı sonrası hastane yönetimi, vakit kaybetmeksizin bir dizi acil önlem aldı. Ameliyathane bölgesindeki tüm operasyonlar, tam güvenlik sağlanana kadar geçici süreyle askıya alındı. Uzman ekipler, ameliyathane alanında kapsamlı bir havalandırma ve kimyasal temizlik çalışması başlattı.

Önlemlerin boyutu sadece ameliyathane ile sınırlı kalmadı. Olası bir kimyasal zehirlenme vakasına anında müdahale edebilmek amacıyla Acil Servis’in bir bölümü de tamamen boşaltılarak hazır hale getirildi. Yetkililer, bu kapsamlı önlemlerin tamamen tedbir amaçlı alındığını ve genel hastane işleyişinin büyük ölçüde devam ettiğini vurguladı. Hastane, kimyasal temizlik ve havalandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından operasyonlara yeniden başlayacağını duyurdu.