Son Mühür- CHP'de İzmir il kongresi tamamlandı ancak tartışmalar hız kesmiyor. Çağatay Güç'ün sürpriz bir şekilde aday gösterilmesinin ardından adı uzun süre başkan adayı olarak gösterilen Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın atacağı adım merak konusu olmuştu.

Çağdaş Kaya taraftarı partililerin aday ol baskısına rağmen Kaya, Özgür Özel'in devreye girmesinin ardından adaylık yarışından çekildiğini duyurdu.

Beni koysalar, ben de seçilirim...



İzmir il kongre sürecini TGRT Haber'de değerlendiren Barış Yarkadaş,

''İzmir'de Şenol Aslanoğlu il başkanı olarak cezaevindeyken, ''Biz Şenol'u başkan aday yapacağız aman kimse karşısına çıkmasın dediler. Herkesi engellediler. Birçok insan da aday olmak istemesine rağmen olamadı. İl kongresi yapılacakken birdenbire Çağatay Güç diye İzmir Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter yardımcılığı yapan ve sadece 2023 yılında Aliağa'da belediye başkan adayı olmuş bir arkadaşı getirdiler, dayattılar. Seçildi? Beni koysalar ben de seçilirim o zaman.'' diye seslendi.



Özgür Özel, Çağdaş Kaya'yı aradı...



CHP Genel Başkanı Özgür Özel Buca İlçe başkanı Çağdaş Kaya'yı arayarak,

''Aday olma. Genel Başkan'a karşı siyaset yapılmaz. Aday olup seçilirsen o koltukta pazartesiye kadar oturursun dedi telefonda. Yani seni görevden alırım'' dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin Çağdaş Kaya'yı adayı yapmamak için ikna odası kurdu. Bir buçuk saat onunla görüştü.

Bir buçuk saat, tırnak içinde söylüyorum İzmir il başkanlığında adeta esir ettiler ve ona aday olma diye partimiz kuşatma altında, abluka altında dediler.'' hatırlatmasında bulunan Barış Yarkadaş,

''Kardeşim, parti savaşa mı girmiş? Ne olmuş yani? Adaylığın ne ilgisi var ablukayla? Abluka varsa belki İrfan İnanç Yıldız ya da Çağdaş Kaya İl başkanı olarak bu ablukayı dağıtacak. Siz niye getiriyorsunuz Çağatay Güç'ü?

İlçe Başkaları birbirlerine ''Sende telefonu var mı? Bende yok'' diye seslendiler. Arkadaşların yeni duydum dediği bir kişiyi İzmir'e il başkanı yapmaya çalışıyorsun? Şimdi bu nedir? O otokrasinin dik alası.'' diye konuştu.



Listelere eş, dost, akrabaları yazdılar...



Yarkadaş, ''Özgür Özel yönetimi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni sopayla, tek adam dayatmasıyla tüzüğe aykırı iş ve işlemlerle dayattıkları adayı seçtirmeye çalışarak, Kurultay Delegesi listelerine eşi, akrabayı, belediye çalışanlarını, dünürleri yazarak, adeta asker bir delege oluşturmaya çalışmaktadır. Bu neyin korkusudur? Neyin telaşıdır? Ben anlamış değilim.'' mesajı verdi.