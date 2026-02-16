Hafta başıyla birlikte batıdan gelen yağışlı sistemin Konya'yı da etkisi altına alması bekleniyor. Gözler Konya Valiliği'nin yapacağı resmi açıklamaya çevrilirken, veliler çocuklarını okula gönderip göndermeyeceklerini sorguluyor.

Konya hava durumu 17-18 Şubat 2026

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 17 Şubat salı günü Konya'da gökyüzü çoğunlukla bulutlu olacak. Akşam saatlerinden itibaren güneyli rüzgarların etkisiyle sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 13°C civarında seyrederken, gece saatlerinde yağış olasılığı belirgin şekilde artacak.

18 Şubat çarşamba günü ise Konya'da kış şartları ağırlaşacak. Sıcaklıklardaki ani düşüşle birlikte karla karışık yağmur ve ardından dondurucu soğuklar etkili olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 9°C'ye gerilerken, gece sıfırın altına inerek -1°C seviyelerine kadar düşecek. Bu durum yollarda gizli buzlanma riskini beraberinde getiriyor.

Konya Valiliği'nden tatil kararı geldi mi?

Şu ana kadar ilgili valiliklerden resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. Konya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 17 Şubat salı günü için okulların tatil edildiğine dair herhangi bir duyuru yayımlanmış değil. Eğitim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam etmesi öngörülüyor.

Ancak hava koşullarının gece saatlerinde kötüleşmesi durumunda valilik yeni bir değerlendirme yapabilir. Bu tür kararlar genellikle sabahın erken saatlerine kadar netleşiyor. Öğrenci ve velilerin Konya Valiliği'nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri öneriliyor.

Meteoroloji'den İç Anadolu için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, İç Anadolu Bölgesi'nde Eskişehir, Konya, Ankara, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceğini bildirdi. Bölgenin kuzeybatısında güneyli yönlerden esen rüzgarın 40-80 km/saat hıza ulaşması bekleniyor. Ayrıca bölgenin batısında toz taşınımı görülebileceği uyarısı yapıldı.

Sürücülere ve velilere önemli uyarılar

Çarşamba gecesi sıcaklığın sıfırın altına düşmesi nedeniyle buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Salı gündüzü ile çarşamba gecesi arasında yaklaşık 14 derecelik sıcaklık farkı yaşanacak olması, özellikle çocuklar ve yaşlılar için sağlık tedbirlerinin artırılmasını zorunlu kılıyor.

Konya'da okul tatili konusundaki güncel gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.