Son Mühür / Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in rüşvet ve irtikap iddialarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde 5 kişiyle birlikte gözaltına alınması, ilçede hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. 13 Mart sabahı gerçekleşen operasyonun ardından, belediye binası önünde destek amacıyla “Adalet ve Dayanışma Çadırı” kurulurken; sürece dair sessizliğini bozan Günel, kamuoyuna net mesajlar verdi.

Sosyal medya platformları üzerinden bir açıklama yayımlayan Belediye Başkanı Ömer Günel, haklılığın ortaya çıkacağına olan inancını vurguladı. Günel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm gücümle sesleniyorum; Kuşadası’na, Aydın’a ve Türkiye’ye. Doğrular kazanacak, iyi olanlar kazanacak, kötüler kaybedecek. Az zaman, az sabır…”