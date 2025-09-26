Son Mühür - Arsenal'in eski U21 futbolcusu Billy Vigar, cumartesi günü oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonucu beyin hasarı geçirdi. Tedavi gördüğü hastanede, 21 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti.

Beyin hasarı aldı

İngiltere'nin 7. lig takımlarından Chichester City tarafından yapılan açıklamada, Vigar’ın 20 Eylül Cumartesi günü Wingate & Finchley maçında sakatlanarak beyin hasarı yaşadığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan 21 yaşındaki forvetin komaya girdiği belirtilirken, “Salı günü iyileşme şansını artırmak amacıyla bir ameliyat geçirdi. Ameliyat fayda sağlasa da sakatlık çok ciddi olduğu için Perşembe sabahı hayatını kaybetti.” denildi. Futbol kariyerine Arsenal altyapısında başlayan Vigar, 9 Ağustos’tan bu yana Chichester City forması giyiyordu.

Futbol dünyası yasta

İngiltere Futbol Federasyonu ve Arsenal, genç futbolcunun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. İngiliz medyasına göre, ligde bu hafta sonu oynanacak tüm maçlar öncesinde bir dakikalık saygı duruşu yapılacak ve oyuncular Vigar’ın anısına siyah bant takacak.