Son Mühür - Son dönemin hareketli ekiplerinden Galatasaray’da şimdi de bir iç transfer adımı atılması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde uzun süredir Barış Alper Yılmaz’ın takımdan ayrılma konusu ön plandaydı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Galatasaray Barış Alper Yılmaz’a yıllık net 5 milyon euro maaş önerisinde bulundu. Görüşmeler ise halen sürüyor.

Transfere onay verilmedi

25 yaşındaki oyuncu, Suudi Arabistan takımı NEOM’dan gelen yüksek teklifi kabul etmişti; ancak Galatasaray yönetimi ayrılığa izin vermemişti. Sarı-kırmızılılar, NEOM’un 35 milyon Euro’luk teklifini reddederken, 40 milyon Euro’luk son öneriyi de yeterli görmedi.