Son Mühür - Süper Lig'in köklü kulüplerinden Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yaklaşan başkanlık seçiminde aday olmaktan vazgeçtiği iddia edildi.

Aday olmayacak

Sözcü'nün haberine göre, 21 Eylül'de gerçekleşecek Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesinde Aziz Yıldırım, aday olmayacağını açıkladı. Önceki günlerde adaylık iddiaları gündeme gelirken, Yıldırım’ın bu karardan vazgeçtiği öğrenildi. Kurmaylarıyla yaptığı değerlendirme sonucunda, hem aday olmama hem de herhangi bir adayı desteklememe kararı verdiği bildirildi. Ayrıca, diğer adaylar Sadettin Saran ile Hakan Bilal Kutlualp'in birleşeceği konuşuluyor.