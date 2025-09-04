Son Mühür - Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın NEOM’a transferine onay vermemiş, bu durum milli oyuncu ile yönetim arasında krize yol açmıştı.

Maşı artacak

Milli oyuncu Barış Alper Yılmaz’ı Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, futbolcu için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Milliyet’in haberine göre Galatasaray, Barış Alper’in maaşında önemli bir artış yapmayı planlıyor.

Takımdaki diğer Türk oyuncuları geçecek

Sarı-kırmızılı yönetim, şu anda yıllık 2.5 milyon euro kazanan Barış Alper Yılmaz’ın maaşını 4.5 milyon euroya çıkarmayı planlıyor. 25 yaşındaki oyuncu, bu zamla birlikte Galatasaray’ın en yüksek maaş alan yerli futbolcusu unvanını alacak. Ayrıca Barış Alper’in, performansa dayalı bonuslarla birlikte yıllık gelirinin 1 milyon euro daha artması öngörülüyor.