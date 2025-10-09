Son Mühür - Katalonya radyosu RAC1’in haberine göre Barcelona Kulübü, kamu düzeni gerekçesiyle İsrail takımı Hapoel Bank Yahav Jerusalem’in, 15 Ekim’de EuroCup üçüncü hafta mücadelesinde Nou Congost Salonu’nda Baxi Manresa ile oynayacağı maç öncesi sabah saatlerinde Blaugrana Salonu’ndaki tesisleri kullanma talebini reddetti.

RAC1’in aktardığına göre, Barcelona Kulübü “lojistik ve kamu düzeni” gerekçeleriyle İsrail ekibine tesislerini açmayı reddetti. Öte yandan, İspanya Spor Bakanlığı’na bağlı Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Devlet Komisyonu, Baxi Manresa ile Hapoel Bank Yahav Jerusalem arasında oynanacak karşılaşmayı “yüksek riskli” olarak nitelendirdi. Komisyon, organizatör kulüp Baxi Manresa’ya güvenlik önlemlerini artırma çağrısında bulundu. Bu arada, Baxi Manresa taraftar grupları, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto ederek maçın ertelenmesi yönünde bir bildiri yayımladı.