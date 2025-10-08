Son Mühür - Trabzonspor’un geçen sezon sakatlıkları nedeniyle sınırlı süre alabilen Karadağlı stoper Stefan Savic, bu sezon takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Bordo-mavili ekip, geçen sezon başında Atletico Madrid’den serbest statüyle transfer edilen Savic ile 3 milyon avro değerinde üç yıllık bir sözleşme imzaladı; bu anlaşma yıllık 2,5 milyon avro garanti ücret ve 500 bin avro imza parasını kapsıyordu. Karadağlı oyuncu, önceki sezon Süper Lig’de 13 maçta toplam 841 dakika sahada kalırken, lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa’daki maçlarla birlikte toplamda 20 karşılaşmada 1.423 dakika görev yaptı.

Öne çıkan istatistik

Geçen sezon sakatlıkları nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalan Savic, bu sezon ise Trabzonspor savunmasının vazgeçilmez ismi haline geldi. Erzurum kampına katılarak sezon öncesi hazırlıklarını eksiksiz tamamlayan Karadağlı stoper, ilk 8 lig maçının tamamında 90’ar dakika sahada kalarak toplam 720 dakika görev yaptı.

Stefan Savic, stoperde Ukraynalı oyuncu Batagov ile etkili bir ikili oluşturdu. Batagov da ilk 8 maçta toplam 675 dakika sahada kalarak tüm karşılaşmalarda Savic ile birlikte savunmayı paylaştı. Geçen sezon golsüz geçen Savic, bu sezon ilk 8 haftada 1 gol kaydederek takımına skor katkısı sağladı. Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kaptanlık görevine getirilen Karadağlı futbolcu, Trabzonspor’un ligin 3. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor’u 1-0 yendiği maçta takımının galibiyet golünü atarak 3 puanı getiren isim oldu.