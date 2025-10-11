Son Mühür- İzmir’de yağmurlar başlamasına rağmen barajlar dolmuyor. İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünün (İZSU) verilerine göre şehrin ana su kaynağı olan Tahtalı Barajının doluluk oranı geçen yıl bu dönemde yüzde 16,9 seviyesindeyken bugün itibarıyla yüzde 3,06 seviyesi geriledi.

İzmir’de sonbahar yağmurları başlarken merak edilen konulardan biri de barajların doluluk oranı oldu.

Kuraklık tehlikesi barajları tehdit ederken İZSU, su kesintilerinin süresini 15 Ekim’e kadar uzattığını duyurdu. Toplam 13 ilçeyi kapsayan su kesintisi gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanıyor.

Yağmurun barajları doldurması için uzmanlar aralık ayına işaret ediyor. Buna istinaden barajlar hâlâ alarm veriyor.

Geçen yıla göre barajlardaki seviye ciddi oranlarda düştü

Tahtalı Barajının doluluk oranı geçen yıl bu dönemde yüzde 16,9 seviyesindeyken bugün itibarıyla yüzde 3,06 seviyesine gerilemiş durumda.

Balçova Barajı’nın doluluk oranı geçen yıl bu dönem yüzde 15,78 seviyesindeyken yüzde 3,15’e; geçen yıl yüzde 10,5 olan Ürkmez Barajı’nın doluluk oranı yüzde 3,35’e, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nın doluluk oranı yüzde 10,75’ten yüzde 0,13’e, Güzelhisar Barajı’nın doluluk oranı ise yüzde 67,46’dan yüzde 48,4’e düştü.

İzmir’in su ihtiyacını karşılamak üzere 2011’de hizmete giren Manisa’daki Gördes Barajı’nda ise hiç su kalmadı.

Tahtalı Barajı için 11 gün uyarısı

2 Ekim’de gazetemize açıklama yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Balçova, Ürkmez ve Alaçatı Barajları’nın kurumak üzere olduğunu açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Gördes Barajı’nın tamamen kurudu, Balçova, Ürkmez ve Alaçatı Barajları da tamamen kurumak üzere. Elimizde kalan tek baraj Tahtalı Barajı’ndaki su miktarı ise 9,9 milyon metreküp. Tahtalı Barajı’ndaki su, tek başına normal kullanımda İzmir’e ancak 11 gün yetebilir. Tüm bu barajları, yeraltı su kaynaklarını ve kesintilerle azaltılan su kullanımını beraber düşündüğümüzde İzmir’in 16 Kasım itibariyle aktif rezervuarlar açısından sıfır suya erişeceğini öngörmüştük. Güncel su kullanımları bu tarihin öne geldiğini göstermektedir.”