Son Mühür/ Merve Turan - Kemalpaşa Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle başlattığı Halk Ekmek uygulaması, kısa sürede vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Başkan Mehmet Türkmen, “Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Uygun fiyatlı ekmek vatandaşla buluştu

Kemalpaşa Belediyesi, vatandaşların temel gıda maddesi olan ekmeğe daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Halk Ekmek uygulamasını hayata geçirdi. Ekonomik zorlukların arttığı dönemde başlatılan proje, kısa sürede büyük ilgi gördü.

İlk olarak Kemalpaşa Merkez Rekreasyon Alanı’nda hizmete başlayan Halk Ekmek büfeleri, kısa sürede Ören, Armutlu, Bağyurdu, Ulucak, Örnekköy ve Sütçüler mahallelerinde de vatandaşlarla buluştu. Uygun fiyatlı ekmeğe kolay erişim sağlayan proje, Kemalpaşalıların günlük yaşamında önemli bir yer edindi.

Yeni büfeler yolda

Belediye yetkilileri, Halk Ekmek büfelerinin sayısının artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Uygulamada yalnızca fiyat avantajı değil, üretimden satışa kadar geçen tüm süreçlerde hijyen standartlarının titizlikle korunduğu da vurgulandı.

Başkan Türkmen: “Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Halk Ekmek projesine olan yoğun ilginin, sosyal belediyecilik anlayışının vatandaş nezdinde karşılık bulduğunu gösterdiğini söyledi. Başkan Türkmen, “Vatandaşlarımızın sofralarına katkı sunmak, ekonomik olarak onlara nefes aldırmak amacıyla başlattığımız Halk Ekmek uygulaması ilçemizde büyük ilgi gördü. İlk günden itibaren hem merkezde hem de mahallelerimizde yaşayan hemşehrilerimiz bu hizmetten eşit şekilde yararlanıyor. Daha önce Kent Lokantası ile başlattığımız sosyal projelerimizi sürdürüyor, ekonomik ve kaliteli hizmet anlayışımızı her alana yaymaya devam ediyoruz. Halkımızın memnuniyeti bizim en büyük motivasyonumuz. Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz,” dedi.