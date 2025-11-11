Konya’nın Çumra ilçesindeki Apa Barajı’nda su seviyesinin azalmasıyla, Osmanlı dönemine ait yaklaşık 600 yıllık taş köprü tekrar gün yüzüne çıktı. Bölge sakinleri tarafından “11 gözlü köprü” olarak adlandırılan tarihi yapı, kesme taş işçiliğiyle öne çıkıyor.

Yıllar boyunca baraj sularının altında kalan köprü, 1962’de Konya Ovası’nı sulamak ve taşkınları önlemek amacıyla inşa edilen Apa Barajı nedeniyle tamamen suya gömülmüştü. Son dönemde su seviyesinin düşmesiyle birlikte köprünün büyük bölümü tekrar görünür hale geldi. Tarihi yapının yeniden ortaya çıkması, hem bölge halkı hem de fotoğrafçılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.