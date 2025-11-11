Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda yaptığı konuşmada milyonlarca vatandaşı “yeşil vatan” mücadelesine davet etti.

“81 il, 922 ilçede 7’den 70’e birlik olduğumuz bu özel günde Yeşil Vatan Seferberliği’ne katılmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum” diyen Erdoğan, törenin sadece bir etkinlik olmadığını vurgulayarak, “Geleceğimize nefes olmak, vatanımıza can katmak için bir aradayız” ifadelerini kullandı.

“Fidanı dikmek bizim inancımızın gereği”

Konuşmasına günün ülke ve çevre için hayırlı olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, ağaç dikim alanlarına akın eden vatandaşlara teşekkür etti.

Erdoğan, “Biz yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin buyuran bir inancın mensuplarıyız” sözleriyle mesajını pekiştirdi.

Çevre kirliliği ve iklim değişikliğine dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim değişikliğinin hayatı doğrudan etkilediği bir dönemde tabiatın korunmasına daha büyük önem verilmesi gerektiğini belirtti. Ormanları sadece ağaç topluluğu olarak değil, birer nefes ve yaşam kaynağı olarak gördüklerini söyledi.

“Ülkemizin yüzde 30’u ormanlarla kaplı”

Erdoğan, Türkiye’nin yeşil kalkınma politikalarına dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı: “Son 23 yılda 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık ve bugün ülkemizin yüzde 30’u ormanlarla kaplı hale geldi.”

Türkiye, dünyada en çok orman alanı artıran ülkeler arasında

Birleşmiş Milletler raporlarına göre Türkiye’nin dünyada orman alanını en çok artıran ülkeler arasında öne çıktığını hatırlatan Erdoğan, 2025 itibarıyla Türkiye'nin dünya sıralamasında 4. sıraya yükseldiğini söyledi.

“Ayrıca yıllık ağaçlandırma alanı en yüksek ülkeler sıralamasında da 3. sıraya çıktık” dedi.

Başarıda emeği geçen kurumlara ve gönüllülere teşekkür etti.

“160 kahramanı toprağa verdik”

İklim değişikliğinin etkisiyle orman yangınlarının riskinin arttığını vurgulayan Erdoğan, orman teşkilatının ve gönüllülerin özverili mücadelesine dikkat çekti.

Gökyüzünde insansız hava araçlarından helikopterlere, karada arazöz ve iş makinelerine kadar tüm ekiplerin “yeşil vatanı” korumak için 7/24 çalıştığını söyledi.

Erdoğan, “17’si bu yaz olmak üzere 160 kahraman orman şehidimizi toprağa verdik” diyerek hayatını kaybeden görevli ve gönüllüleri andı.

“Fidan dikme rekorunu bugün kıracağız”

Erdoğan, “Şehidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan” sloganıyla yeni bir seferberlik başlattıklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının 550 milyon fidan hedefini duyurduğunu hatırlatarak, bu rakamın 600 milyona ulaşacağına inandığını belirtti.

“81 il, 922 ilçedeki fidan dikim alanlarında vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla bir günde fidan dikme rekorunu bugün hep birlikte kıracağız” dedi.

“Her karış vatan toprağını yeşille buluşturacağız”

Erdoğan, program sonunda tüm katılımcılara teşekkür ederek, Türkiye’nin ağaçlandırma seferberliğini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.