Olay, Kağıthane’nin Çağlayan Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 64 yaşındaki A.K. isimli şahıs, eski sevgilisi olduğu öne sürülen 42 yaşındaki Nilay Kotan’a sokak ortasında 15 el ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Kotan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralanan Nilay Kotan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Zanlı Silivri’de yakalandı

Cinayetin ardından kaçan zanlının yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda A.K., Silivri’de suç unsuru olan tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Beş yıllık ilişki iddiası

Hayatını kaybeden Nilay Kotan ile zanlı A.K.’nin yaklaşık beş yıldır görüştükleri öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü olayla ilgili A.K.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.