Son Mühür - Oyuncu Banu Alkan’ın 65 yaşındaki kardeşi Osman Alkan, Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşanan talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Olay, Edremit’in Altınkum Mahallesi’nde meydana geldi; Osman Alkan, yürürken dengesini kaybedip yere düştü ve başını kaldırıma çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yapılan incelemede Alkan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Alkan’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı ve düşüşün herhangi bir dış etken nedeniyle olup olmadığı detaylı şekilde araştırılıyor.

