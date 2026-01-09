Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan binlerce personeli ilgilendiren maaş promosyon sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz ay, İZENERJİ, İZELMAN, İZDOĞA, EGEŞEHİR ve İZTARIM’ı kapsayan ortak promosyon ihalesi, şartnamede belirlenen en az 85 bin TL tutarının banka teklifleriyle karşılanamaması nedeniyle iptal edilmişti. Bunun ardından, iştirakler için ayrı ayrı ihaleye çıkılması kararlaştırılmıştı.

İlk sonuç, DİSK Genel-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Egeşehir’den gelirken, ikinci sonuç İZELMAN’dan geldi. İZELMAN’da gerçekleştirilen maaş promosyon ihalesinde banka teklifleri yoğun rekabet ortamında şekillendi.

İhaleye Halk Bankası, DenizBank, Yapı Kredi ve İş Bankası katıldı. Başlangıçta en düşük teklif Halk Bankası’ndan 40 bin TL olarak geldi. Ardından açık artırma sürecine geçildi.

Tekliften birinci çekilen Halk Bankası!

Açık artırmanın ilk turunda Yapı Kredi 69 bin 500 TL, İş Bankası 70 bin TL, DenizBank ise 71 bin TL teklif verdi. Halk Bankası’nın diğer bankaların tekliflerinin üzerine çıkamayacağını açıklamasının ardından çekildi.

İş Bankası da çekildi!

İkinci turda İş Bankası açık arttırmadan çekildi. DenizBank 72 bin 500 TL, Yapı Kredi 73 bin TL ile karşılık verdi.

Rekabetin yoğun yaşandığı açık artırmada, Yapı Kredi 77.500 TL’lik teklifiyle çekildi. İhale, DenizBank’ın 78 bin TL’lik teklifiyle sonuçlandı.