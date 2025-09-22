Son Mühür- Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış olan ATM'lerden günlük para çekme limitlerine güncelleme geldi.

''Bankalar son dönemde müşterilerine sundukları günlük nakit çekim limitlerinde değişikliğe gitti.'' hatırlatmasında bulunan yazar Şener Babuşçu, hangi bankanın günlük limiti ne kadara çektiği bilgisini paylaştı.



Bankaların güncel ATM limitleri şöyle...



Enpara: 50.000 TL ile en yüksek günlük para çekme limitine sahip.

Kuveyt Türk: 30.000 TL

Türkiye Finans: 25.000 TL

Alternatifbank, Burganbank, Garanti BBVA, İş Bankası: 20.000 TL

Vakıf Katılım, Albaraka Türk, Fibabanka: 15.000 TL

Ziraat Bankası, Anadolubank, Denizbank, ING, Odeabank, QNB Finansbank, TEB, Halkbank, Şekerbank, Vakıfbank, Yapı Kredi: 10.000 TL

HSBC: 8.500 TL

Ziraat Katılım: 7.500 TL

Akbank: 7.000 TL

Emlak Katılım: 6. 000 TL ile en düşük limit uygulayan banka.



Projenin adı TAM...



Şener Babuşçu ayrıca kamu bankalarının ATM'lerini tek marka halinde birleştiren proje hakkında da bilgi verdi.

Babuşçu,

''Toplam 6 kamu bankasının (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım) ATM'lerini tek bir marka altında birleştiren TAM projesi kapsamında dönüştürülen ATM sayısı 12 bine ulaşırken, kısa vadede bu sayının 16 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.'' dedi.

“TAM” projesi ile orta vadede ekonomiye yaklaşık 500 milyon dolar katkı sağlanması bekleniyor.