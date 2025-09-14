Mücadeleye etkili başlayan Bandırmaspor, 11. dakikada Tanque’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Taraftar desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, ilk yarının ilerleyen bölümlerinde farkı artırma fırsatlarını değerlendiremedi.

Keçiörengücü eşitliği sağladı

Başkent temsilcisi Ankara Keçiörengücü, 27. dakikada İbrahim Akdağ’ın attığı golle skoru 1-1 yaptı. Bu dakikadan sonra oyun dengelendi ve her iki ekip de yakaladığı fırsatları gole çeviremedi.

Mücadelede kartlar da çıktı

Karşılaşmada hakem Fevzi Erdem Akbaş’ın yönettiği düdükle Ankara Keçiörengücü’nden Francis Ezeh ve Hakan Bilgiç sarı kart gören isimler oldu.

Bandırmaspor’da oyuncu değişiklikleri

Teknik direktör Mustafa Gürsel yönetimindeki Bandırmaspor’da 58. dakikada Hikmet Çiftçi’nin yerine Muhammed Gümüşkaya, Samake’nin yerine Jetmir Toplalli oyuna dahil oldu. 71. dakikada ise Cem Tuna Türkmen şans buldu. Son dakikalarda Enes Aydın da sahaya girdi.

Keçiörengücü’nden zorunlu değişiklikler

Sedat Ağçay’ın öğrencilerinde ise kaleci Aykut Özer 26. dakikada yerini Mehmet Erdoğan’a bırakırken, 22. dakikada Ferreira Nascimento’nun yerine Oğuzhan Çalışkan oyuna girdi. Maçın son bölümünde Roshi ve Proca da yerini Fernandes ve Erkam Develi’ye bıraktı.

Puanlar paylaşıldı

Her iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla Bandırmaspor sahasında bir puana razı olurken, Ankara Keçiörengücü de deplasmandan puanla dönmüş oldu.