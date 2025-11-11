Spiridon-II’nin Bandırma Çelebi Limanı’na yanaşmasının ardından bölge sakinleri yoğun kötü koku ve sinek istilası nedeniyle tepki gösterdi. Kentliler, uzun süredir kapalı şartlarda bekletilen hayvanlar nedeniyle çevrede yaşam kalitesinin olumsuz etkilendiğini belirtti. Gemi çevresinde yaşayan vatandaşlar, “Günlerdir kokudan durulmuyor. Hayvanların durumu içler acısı” diyerek yetkililerin acil müdahalesini istedi. Güvertenin üzerinde beyaz torbalara konulmuş ölü ineklerin bulunduğu öne sürüldü.

Ölü hayvan iddiaları soru işareti yarattı

Hayvanların susuzluk ve hijyen sorunlarıyla yüz yüze olduğu iddiaları, hayvan refahı ve sağlık protokolleri konusunda kaygıları artırdı. Gemiden çekilen görüntülerde, bazı hayvanların susuz kaldığı ve güvertede ölü büyükbaşların bulunduğu öne sürüldü.

Gemi daha önce de gündeme gelmişti

Spiridon-II, 22 Ekim 2025’te Bandırma’ya 2 bin 901 damızlık büyükbaş hayvanla ulaştı. Karantina ve tahliye sürecine ilişkin usulsüzlük iddiaları nedeniyle tahliye işlemleri durduruldu. Sürecin uzaması üzerine 14 farklı alıcı firma mağduriyet yaşadı ve çözüm beklentisi yükseldi.

Resmî açıklama bekleniyor

Yetkililerden, hayvanların mevcut durumu, karantina süreci ve gemideki ölüm iddialarına ilişkin net bilgi talep ediliyor. Kamuoyu, sürecin daha fazla hayvan kaybı ve çevresel sorun yaşanmadan sonuçlanmasını bekliyor.