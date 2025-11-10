Balıkesir’in Havran ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, işçileri taşıyan minibüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirirken, minibüsteki dört kişi yaralandı.

Kavşakta can pazarı

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir–Edremit kara yolunun Çamdibi Mahallesi kavşağında H.K. (30) idaresindeki 10 RE 157 plakalı minibüs, Havran’dan Edremit yönüne ilerlediği sırada kavşaktan dönmeye çalışan Kemal Hırca (56) yönetimindeki 10 ABP 010 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Kazada otomobil sürücüsü Kemal Hırca ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Hırca olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüste yolcu olarak bulunan E.C.A. (25), E.E. (26), T.U. (22) ve H.E. (23) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edremit Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan dört yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Ulaşımda aksamalar yaşandı

Kaza nedeniyle Balıkesir–Edremit kara yolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.