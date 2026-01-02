Bandırma’da soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 7 dereceye kadar düşerken, gündüz saatlerinde sıcaklık eksi 5 derece seviyelerinde ölçüldü. Düşen sıcaklıklarla birlikte don ve buzlanma riski arttı.

Sürücüler zorlandı

Özellikle ana arterler, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sabah saatlerinde çok sayıda araç camlarının buz tuttuğu, yollarda kayganlığın arttığı belirtildi.

Uyarılar peş peşe geldi

Yetkililer, sürücülere kış lastiği kullanmaları, ani fren ve hızdan kaçınmaları yönünde uyarıda bulundu. Yayaların da buzlanmaya karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Soğuk havanın yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için risk oluşturduğu ifade edildi.

Soğuk hava sürecek

Meteorolojik değerlendirmelere göre Bandırma’da soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi, gece sıcaklıklarının sıfırın altında kalması bekleniyor.