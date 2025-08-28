Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uşak’ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla, Türkiye’de hem vatandaşlara kapsamlı hizmet sunan hem de dünya standartlarında örnek teşkil edecek bir sağlık sistemi kurmayı amaçladıklarını belirtti.

Sağlık sisteminde hedefler

Memişoğlu, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, yalnızca milleti koruyan değil, sürekli geliştiren ve dünyaya örnek olan bir sağlık sistemi oluşturmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan, Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde elde ettiği başarıyı üretimde de sürdürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Sağlık teknolojileri ve üretim hedefleri

Bakan, sağlık teknolojilerinde lider bir ülke olmayı amaçladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

“Hekimlerimizle, sağlık çalışanlarımızla, sanayicimizle, üreticimizle birlikte bu işi 2026’da organize etmeyi planlıyoruz.”

Sigara ve tütünle mücadele

Mobil sigara araçlarının sahada aktif olduğunu belirten Memişoğlu, vatandaşlara sigarayı bırakmaları konusunda destek sağlanacağını ve bilgilendirme çalışmalarının sürdüğünü aktardı:

“İnsanlarımıza, sigaralarını nasıl bırakacaklarını ve nasıl destek alacaklarını anlatacağız. Onlardan da bu sürece uyum bekliyoruz.”

Sağlık ve hayat merkezleri

Bakan, koruyucu sağlık alanındaki yatırımları da paylaştı:

“Son bir yıl içinde 53 yeni sağlık ve hayat merkezi açtık. Şu anda 300’ün üzerinde merkezimiz var. Burada fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve çocuk gelişim uzmanı gibi hizmetler sunuluyor. Kanser taramaları da ücretsiz yapılabiliyor.”a