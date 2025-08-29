Son Mühür/Gamze Eskiköy- KESK İzmir Kadın Meclisi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son hutbelerinde kadınların kıyafetlerini hedef alması ve eşit miras hakkını yok sayması üzerine İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak suç duyurusunda bulundu. Eğitim Sen İzmir 2 Nolu Şube Kadın Sekreteri Cansu Başer tarafından okunan açıklamada, “Diyanet suç işliyor” denilerek laik hukuk düzenine aykırı tutumlara tepki gösterildi.

Camilerden erkek şiddetini örgütlüyor

Başer, yaptığı konuşmada iktidarın kadın karşıtı politikalarına dikkat çekti. Başer, “İktidar, ‘ailenin korunması ve güçlendirilmesi’ plan ve programları çerçevesinde kadın karşıtı politikalarını arabuluculuk düzenlemeleriyle, aile hukukuna yönelik müdahalelerle ve kanunlarla güvence altına alınmış boşanma, nafaka, tazminat gibi kazanımları gasp etmeye dönük planlar yapıyor.

Siyasal iktidarın tüm kurumları üzerinden farklı biçimlerde ifade bulan bu kadın düşmanı kampanyanın yürütücülerinden biri de Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet son dönemde verdiği hutbelerle camilerden erkek şiddetini örgütlüyor, erkeklere ‘kadınların haklarını gasp edin’ mesajı veriyor” dedi.

Hutbelerle eşit miras hakkı yok sayıldı

Diyanet’in 1 ve 15 Ağustos 2025 tarihli hutbelerinde kadınların kıyafetlerini hedef gösterdiğini ve eşit miras hakkını yok saydığını belirten Başer, “Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Diyanet İşleri Başkanı tarafından da uygun görülen 01.08.2025 ve 15.08.2025 tarihlerindeki Cuma hutbelerinde önce kadınların kıyafetini hedef göstererek, buna sessiz kalanların ‘vebal altında’ olacağını söyledi. Sonra da ‘Kız çocuklarının Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır’ diyerek kadınların ve kız çocuklarının eşit miras hakkını yok saydı…” ifadelerine yer verdi.

Diyanet suç işliyor

Başer, kadınların haklarının sistematik biçimde hedef alındığını belirterek şu sözleri kaydetti:

“Bizler geleceğimize, haklarımıza, kazanımlarımıza sahip çıkarak, devletten Diyanet’in hutbelerine de yansıyan bu bütünlüklü ve sistematik saldırılarına karşı suç duyurusunda bulunmak için buradayız. Diyanet SUÇ İŞLİYOR!”

Kadınların kıyafetleri üzerinden yaşamlarına müdahale edildiğini söyleyen Başer, Diyanet’in şiddeti teşvik eden söylemlerinden vazgeçmesi için yetkililere çağrı yaptı.

Hutbeler görev sınırını ihlal ediyor

Başer, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Başta Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere söz konusu hutbeleri hazırlayan, yayınlayan tüm kamu görevlileri ve okuyan imamlar görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanarak suç işlemiştir… Kadınların hak taleplerinin ‘kul hakkına aykırılık’ olarak gösterilmesi, giyim tarzına göre kadınları aşağılayarak ve sessiz kalanların vebal altında olduğunun ifade edilmesi erkek şiddetinin kışkırtılmasıdır”

Suç duyurusu yapıldı

Basın açıklamasının ardından kadınlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kadınların eşit miras hakkını hedef alan hutbelerine ilişkin suç duyurusunda bulundu.