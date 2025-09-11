Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi’nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi’nin bahçesinde bugün saat 13.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle hastane bahçesine gelen iki şüpheli, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen kişiye ateş açtı.
Silah sesleri paniğe yol açtı
Saldırının ardından çevrede büyük panik yaşandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Şüpheliler Beyoğlu’nda yakalandı
Olay yeri inceleme ekipleri bahçede detaylı çalışma yürütürken, saldırının ardından motosikletle kaçan iki şüpheli için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, kısa süre sonra şüphelileri Beyoğlu’nda yakalayarak gözaltına aldı.
Soruşturma sürüyor
Yaşanan saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.