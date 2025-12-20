Son Mühür - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında belediyeye ve şahsına yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından “soruşturma izni verilmesi” kararına ilişkin yer alan haberler üzerine yazılı bir basın duyurusu yayımladı.

Başkan Akın, duyuruda kamu zararı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu kararın idari bir işlem olduğuna dikkat çekti.

“Ortada iddianame ya da mahkeme kararı yok”

Açıklamada, soruşturma izni verilmesi kararının kamu görevlilerinin yargılanabilmesi için yetkili makamlarca alınan idari bir karar olduğu vurgulandı. Bu aşamada savcılık tarafından düzenlenmiş bir iddianame ya da verilmiş herhangi bir mahkeme kararının bulunmadığı ifade edildi. Ayrıca kararın kesin olmadığı, konunun Danıştay aşamasının bulunduğu belirtilerek, hukuka ve gerçeğe aykırı olduğu savunulan karara karşı Danıştay nezdinde itiraz edileceği bildirildi.

“Logo revizyonu Meclis kararıyla yapıldı”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi logosunun dijital iletişim ihtiyaçları doğrultusunda revize edildiği, yeni logonun Belediye Meclisi’nde kabul edildiği aktarıldı. İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni kararında belediyenin zarara uğratıldığına dair herhangi bir tespit, suçlama ya da isnadın yer almadığına dikkat çekildi.

“Logo için belediye bütçesinden harcama yapılmadı”

Basın duyurusunda, logo revizyonu kapsamında belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadığı özellikle vurgulandı. Logo çalışmasının, bir grup akademisyen ve grafik tasarımcısının tamamen gönüllü katkılarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

“480 milyon liralık harcama iddiası asılsız”

Bazı basın yayın organlarında yer alan “yaklaşık 480 milyon liralık harcama” iddialarının asılsız olduğu belirtilen açıklamada, logo değişikliği nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne herhangi bir kamu zararının oluşmadığı kaydedildi.

“Mevcut materyaller kullanılmaya devam etti”

Açıklamada ayrıca, eski logonun yer aldığı basılı ürünler, tabelalar ve diğer tüm materyallerin değiştirilmediği, stoklar tükenene kadar kullanılmaya devam edildiği bildirildi. Bu nedenle logo revizyonunun belediyeye herhangi bir ilave maliyet getirmediği ifade edildi.

“Hukuki girişimler başlatılacak”

Başkan Akın, belediyenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir anlayışla yönetileceğini vurguladı. Kamuoyunu yanıltıcı iddialarla ilgili olarak hukuki girişimlerin derhal başlatılacağı da duyuruda yer aldı.