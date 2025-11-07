Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 87. yıl dönümünde özel bir konserle anacak. Etkinlik, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Programda, müziği Orhan Öner Özcan’a, librettosu Murat Göksu’ya ait olan “Her 10 Kasım ‘Atatürk İçin Ağıt’” adlı eser seslendirilecek. 2011 yılında Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümü için bestelenen eser, Atatürk’e ithaf edilen nadir klasik Türk yapıtları arasında yer alıyor.

Güçlü solistler sahnede

Anma konserinde eserin orkestra ve koro şefliğini besteci Orhan Öner Özcan üstlenecek. Konserde,

Soprano Burcu Ömür Özcan,

Mezzo soprano Ebru Kaptan,

Tenor Oğuz Çimen ve

Bariton Murat Duyan solist olarak sahne alacak. Işık tasarımı Özkan Yavuz, video prodüksiyonu Ahmet Şeren tarafından hazırlanırken, konserin Konzertmeister’i Kemal Tören olacak.

Atatürk’ün son anları müzikal anlatımla

Eser, Atatürk’ün sevdiği ezgilere ve özellikle “Vardar Ovası” türküsüne göndermeler içeriyor. Saygı duruşlarında duyulan “ti” sesini tematik bir unsur olarak işleyen yapı, Atatürk’ün son anlarını müzikal bir anlatımla sahneye taşıyor. Güçlü koro bölümleriyle 10 Kasım’ın anlamını sanatla buluşturmayı amaçlıyor.

Bilet ve bilgi

Konser biletleri Bornova Kültür ve Sanat Merkezi gişesinden ve çevrim içi satış platformundan temin edilebilecek.

İZDOB’un güncel program bilgileri kurumun resmi kanalları üzerinden takip edilebilecek.