Balıkesir’de eylül ayında ihracat 60,5 milyon doları aşarken, ithalat 58,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde dış ticarette artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 artış göstererek 22,6 milyar dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 8,7 yükselerek 29,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

Balıkesir’in dış ticareti dengede

Balıkesir özelinde ise ihracat 60 milyon 497 bin dolar, ithalat ise 58 milyon 317 bin dolar olarak gerçekleşti. Böylece il, dış ticarette ihracat lehine bir denge yakalamış oldu.

Ocak-Eylül döneminde ihracat ve ithalat artışı

2025 yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye genelinde ihracat yüzde 4,1 artışla 200,6 milyar dolara, ithalat ise yüzde 5,9 artışla 267,6 milyar dolara ulaştı. Bu veriler, ülke ekonomisinde dış ticaret hacminin istikrarlı bir büyüme gösterdiğini ortaya koyuyor.