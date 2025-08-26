Susurluk’a bağlı Günaydın Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 19.00 sıralarında yangın çıkmıştı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirilmişti. Yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümesi, söndürme çalışmalarını güçleştirmişti.

Karadan ve havadan yoğun müdahale

Yangına müdahale için bölgeye 6 itfaiye aracı, 5 su tankeri olmak üzere toplam 11 kara aracı sevk edilmişti. Karadan yürütülen söndürme çalışmalarına, havadan da 4 uçak ve 2 helikopter destek vermişti.

Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları görevini sonlandırdı, ekipler gece boyunca karadan müdahalesini sürdürmüştü.

Sabahın ilk ışıklarıyla hava desteği yeniden başladı

Gece boyunca aralıksız çalışan ekipler, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden hava desteğini devreye aldı. Sabah saatlerinde uçak ve helikopterlerin müdahalesiyle yangının ilerleyişi durduruldu.

3 ayrı noktada etkili oldu

Yangın, 3 farklı noktada etkili oldu. Çalışmaların aralıksız sürmesiyle birlikte alevler kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Bugün sabah 07.00 sıralarında tamamen kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler bölgede herhangi bir yeniden tutuşma ihtimaline karşı tedbirlerini sürdürüyor.