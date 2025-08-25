Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Günaydın Mahallesi kırsalında orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye ekipler sevk edildi

Yangının ihbar edilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Yangın söndürme çalışmalarına hem havadan uçaklar ve helikopterler hem de karadan itfaiye ve orman işçileri müdahale ediyor.

Vali Ustaoğlu: “150 personel görevde”

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangınla ilgili detayları paylaştı. Ustaoğlu, “Susurluk ilçemiz Günaydın Mahallesi kırsalında başlayıp ormanlık alana sirayet eden yangına; 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 6 itfaiye aracı, 8 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 kepçe, 1 ambulans, 6 hizmet aracı ve 150 personel ile müdahale edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Çalışmalar yoğun şekilde sürüyor

Ekiplerin yoğun çabasıyla alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Bölgedeki yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için havadan ve karadan müdahale aralıksız sürdürülüyor.