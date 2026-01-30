Son Mühür - AFAD’ın internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre Aydın’da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Germencik merkezli sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Yüzeye yakın olması nedeniyle çevrede güçlü şekilde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
AFAD deprem veriler
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Germencik (Aydın)
Tarih:2026-01-30
Saat:06:17:30 TSİ
Enlem:37.90333 N
Boylam:27.48806 E
Derinlik:7 km
Kaynak: Haber Merkezi