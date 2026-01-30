Son Mühür - AFAD’ın internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre Aydın’da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Germencik merkezli sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Yüzeye yakın olması nedeniyle çevrede güçlü şekilde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD deprem veriler

Büyüklük:3.8 (Ml)

Yer:Germencik (Aydın)

Tarih:2026-01-30

Saat:06:17:30 TSİ

Enlem:37.90333 N

Boylam:27.48806 E

Derinlik:7 km