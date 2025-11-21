Savaştepe’nin İsadere Mahallesi’nde Uğur Soylu’ya ait 20 bin kapasiteli tavuk çiftliğinde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden personel durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler alevleri kontrol altına aldı

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri yoğun bir müdahaleyle karşılık verdi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başlatıldı.

İlk belirlemelere göre 5 bin civciv telef oldu

Çiftlikte yapılan incelemelerde ilk tespitlere göre yaklaşık 5 bin civcivin telef olduğu belirlendi. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.