Balıkesir’in Havran ilçesinde Balıkesir–Edremit Karayolu üzerinde meydana gelen feci kazada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı. Kazanın, akşam saatlerinde Esenler Mahallesi mevkiinde gerçekleştiği öğrenildi.

Kamyonla çarpışan kamyonet devrildi

Edinilen bilgilere göre sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 27 U 8450 plakalı kamyon, Memduh Akdemir yönetimindeki 17 ADB 5006 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet yola savrularak devrildi.

Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde kamyonet sürücüsü Memduh Akdemir’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Eşi ağır yaralandı

Araçta yolcu olarak bulunan eşi Emine Akdemir ise ağır yaralı halde enkazdan çıkarıldı. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlatırken, iki aracın çarpışma anına ilişkin görüntülerin olup olmadığı da araştırılıyor.